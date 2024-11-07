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البخيت يشارك في حفل إطلاق جميع أجزاء المعجم التاريخي في الشارقة

7 نوفمبر 2024
البخيت يشارك في حفل إطلاق جميع أجزاء المعجم التاريخي في الشارقة

وطنا اليوم – بدعوة من مجمع اللغة العربية بالشارقة شارك الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٤م، حفل إطلاق جميع أجزاء المعجم التاريخي للغة العربية الـ (١٢٧) مجلدًا، الذي نظّمه مجمع الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والرئيس الأعلى للمجمع، واجتمع فيه مع عدد من رؤساء المجامع العربية، وأعضاء مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة، في مقرّ المجمع بالمدينة الجامعية.
وقد أعرب البخيت عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلت في إنجاز هذا المشروع المهم المتتبع لرحلة الكلمة عبر الأزمان المتعاقبة؛ مما يمكّن الأمة من فهم لغتها في تطوراتها الدلالية، ويسهم في تيسير الفهم الصحيح لتراثها الفكري والعلمي والحضاري.

وقدّم البخيت شكره إلى سموّ الشيخ القاسمي؛ لدعمه ومتابعته كل ما من شأنه تيسير إصدار المعجم حتى انتظم عقده في هذا الوقت القياسي مقارنةً بكافة المعاجم من هذا النوع في العالم، وإلى اتحاد المجامع ولمجامع الدول العربية والعلماء، وكلّ من عمل في هذا المعجم، مؤكداً على أهميته للباحثين والعلماء والدارسين.
ولاحقًا، حضر الدكتور البخيت افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق يوم الأربعاء الموافق لـلسادس من تشرين الثاني لعام ٢٠٢٤م، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري الحالي، تحت شعار «هكذا نبدأ»، حيث يستقطب آلاف الناشرين والعارضين ويقيم مئات الفعاليات الثقافية وورش العمل والندوات الحوارية، ويستضيف نخبة من الكُتّاب والمفكرين والمبدعين ونخبة من الأدباء الذين حصلوا على جوائز رفيعة المستوى، وكبار الشخصيات الثقافية ممن حازوا على جوائز عالمية.

كما زار الدكتور البخيت في وقت لاحق من اليوم نفسه جامعة الشارقة والمرصد الفلكي، حيث قدّم له مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي درعًا تكريمياً باسم الجامعة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة العظيمة لقامة أدبية رفيعة على مستوى الوطن العربي.


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