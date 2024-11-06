صدور كتاب حول ما كتب الآخرون للناقد والروائي الأردني الدكتور محمد عبدالله القواسمة

وطنا اليوم:صدر للناقد والروائي الأردني الدكتور محمد عبدالله القواسمة كتابه الموسوم بـ” حول ما كتب الآخرون” يقع الكتاب في 214 صفحة من القطع الصغير. يتناول الكتاب كما جاء في مقدمته التي وردت على صفحة الغلاف الأخير” يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات والقراءات والمقاربات، التي تناولت مجموعة من الكتابات والأعمال الأدبية والفكرية، التي نهض بها بعض الأدباء والكتاب العرب والأجانب. لقد ندب المؤلف نفسه للحديث عنها لأسباب مختلفة؛ ربما كما يقول استفزاز بعضها بأفكارها العميقة، ومعلوماتها الجديدة، وبعضها لتعارضها مع ما في ذهنه من أفكار ومبادئ، وبعضها ربما ضغط اللحظة، أو رغبة في المشاكسة فقط.

من هنا نجد في هذا الكتاب مراجعات لكتب أدبية ونقدية وفلسفية وتاريخية، وقراءات في إبداعات نصية، وإطلالات على سير ذاتية وغيرية ومسرحيات مترجمة، ووقفات عند مقالات فكرية ورؤيوية.

فمن الكتب التي راجعها الكتاب: ” إدوارد سعيد أسفار في عالم الثقافة” لمحمد شاهين، و”العلاقة بين الفلسفة والشعر أية علاقة؟!” لبسام قطوس، و” شعر محمود درويش: أيديولوجيا السياسة وأيديولوجيا الشعر” لشكري عزيز ماضي، و”اليهود في الرواية العربية: جدل الذات والآخر” لعادل الأسطة، و” بهاء السرد” لسلطان الزغول، و” التاريخ المجهول: المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين” للمؤرخ والصحفي المصري حلمي النمنم.

ومن الإبداعات والترجمات التي قَدّم الكتاب قراءات حولها:” كتاب لفايز رشيد” أفول”، و” أسئلة الإبداع وإشكالاته” لحسين جمعة. ومن الترجمات: ترجمة عودة القضاة لمسرحيتي:” مذبحة باريس” و” الدكتور فاوستس” لكريستوفر مارلو.

أما المقالات التي وقف الكتاب عندها فهي تلك المقالات، التي تركزت على آراء لأدباء وباحثين وأكاديميين، نُشرت في مجلات وصحف عربية. وقد نوقشت تحت أسئلة، منها: هل الأدب في خطر؟ هل يحتاج الأديب إلى رقيب؟ هل ثقافتنا مُشظّاة؟ هل الحب العذري خرافة؟!!

والروائي القواسمة يحمل درجة الدكتوراه في النقد الأدبي، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب العرب، وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين، وله مقال أسبوعي في جريدة الدستور الأردنية، ومؤلفات كثيرة في مختلف أجناس الكتابة : الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والنقد الأدبي، منها:

– التوقيع، (قصص قصيرة) عمّان: المؤلف، 1994.

– شارع الثلاثين،(رواية) عمّان: بدعم من وزارة الثقافة، 1994

– البنية الروائية في رواية الأخدود(مدن الملح) لعبد الرحمن منيف،(دراسة ، وهي رسالة ماجستير) عمّان: دار الينابيع، 1998.

– الغياب،(رواية) بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1999 .

– معالم في اللغة العربيّة، ط3، عمّان: مكتبة المجتمع العربي، 2006.

– الخطاب الروائيّ في الأردن، (نقد) بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر،2000.

– مقدّمة في الكتابة العربيّة، ط2 عمّان: مكتبة المجتمع العربي، 2006.

– آفاق نقديّة (دراسات في الرواية والقصّة القصيرة والشعر وأدب الأطفال)، عمّان: بدعم من وزارة الثقافة، 2002.

– خطوات، ( قصص قصيرة) عمّان: بدعم من أمانة عمان الكبرى، 2003 .

– جماليات القصة القصيرة (قراءات نقدية)،عمان: مكتبة المجتمع العربي،2005.

– تجليات التجربة (أبحاث وقراءات في الأدب والنقد)، عمان:مكتبة المجتمع العربي،2005.

– البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من النظرية إلى التطبيق، عمان وزارة الثقافة ، 2006

– أبحاث في مدونات روائية( نقد روائي) عمان : أمانة عمان الكبرى، 2006

– وقع الرؤية(أبحاث ودراسات وقراءات…عمان : مكتبة المجتمع العربي، 2009

– سوق الإرهاب( رواية) ، عمان: دار ورد، 2010.

– المحاصر(رواية) عمّان: دار النسر، 2013

– وجع الفراشة (رواية) عمان: دار فضاءات، 2016

– لعنة الفلسطيني(رواية)، عمان: دار ورد، 2016

– وداعًا ساحة النخيل (رواية) عمان: دار ورد، 2017

– الحب ينتهي في إيلات (رواية) عمان: دار الإسراء، 2017

– ربيع الليل(من مسرح المونودراما) عمان: دار هبة، 2019.

– أصوات في المخيم، ج 1، ج 2، ط2، عمان: المؤلف، 2019.

– الشمس والظلال، خطابات بلا سقوف(نقد) عمان: دار البيروني، 2020.

– ليلة في تل الصافي (مسرح) عمان دار البيروني، 2021

– حبيباتي الثلاث… إلى ورقلة”( رواية) عمان: دار البيروني، 2021.

حب على قائمة الاحتياط(رواية) عمان: دار البيروني، 2022

في غياهب التخييل، بحوث في الرواية العربية ونقدها، عمان: دار الخليج، 2021

– غيوم على الشيخ جراح. (رواية) عمان: المؤلف، 2023

– فهمان في عمان(رواية)عمان: المؤلف، 2023م