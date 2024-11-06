حفل إشهار رواية حكي القرايا للرواشدة .. السبت القادم

وطنا اليوم:يقام في تمام الساعة السادسة مساء السبت القادم ٩-١١ حفل مناقشة وإشهار رواية حكي القرايا للكاتب والروائي رمضان الرواشدة وذلك في المركز الثقافي الملكي.

يتحدث في الحفل كل من: الكاتبة والمؤرخة د. هند أبو الشعر والروائي والناقد سامر المجالي والناقد د. عماد الضمور اضافة للمؤلف رمضان الرواشدة..

والدعوة عامة