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حفل إشهار رواية حكي القرايا للرواشدة .. السبت القادم

6 نوفمبر 2024
حفل إشهار رواية حكي القرايا للرواشدة .. السبت القادم

وطنا اليوم:يقام في تمام الساعة السادسة مساء السبت القادم ٩-١١ حفل مناقشة وإشهار رواية حكي القرايا للكاتب والروائي رمضان الرواشدة وذلك في المركز الثقافي الملكي.
يتحدث في الحفل كل من: الكاتبة والمؤرخة د. هند أبو الشعر والروائي والناقد سامر المجالي والناقد د. عماد الضمور اضافة للمؤلف رمضان الرواشدة..
والدعوة عامة


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