وطنا اليوم:يقام في تمام الساعة السادسة مساء السبت القادم ٩-١١ حفل مناقشة وإشهار رواية حكي القرايا للكاتب والروائي رمضان الرواشدة وذلك في المركز الثقافي الملكي.
يتحدث في الحفل كل من: الكاتبة والمؤرخة د. هند أبو الشعر والروائي والناقد سامر المجالي والناقد د. عماد الضمور اضافة للمؤلف رمضان الرواشدة..
والدعوة عامة
حفل إشهار رواية حكي القرايا للرواشدة .. السبت القادم
وطنا اليوم:يقام في تمام الساعة السادسة مساء السبت القادم ٩-١١ حفل مناقشة وإشهار رواية حكي القرايا للكاتب والروائي رمضان الرواشدة وذلك في المركز الثقافي الملكي.