ماذا -حقاً- يريد نتنياهو..؟

وطنا اليوم_بقلم الدكتور اسعد عبد الله _شكل هجوم 7 أكتوبر 2023 تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي، إذ أظهر ثغرات خطيرة في الاستراتيجية الأمنية التي يتحمل مسؤوليتها كاملة بنيامين نتنياهو، شاء أم راوغ! وفي ظل الانتقادات المتصاعدة والتشكيك الشعبي في قيادته، يحاول استغلال الأزمة كفرصة لإعادة توجيه اهتمام المجتمع الإسرائيلي ودغدغة مشاعرهم بشكل مرضي وشوفيني نحو طموحات توسعية. مدعياً أن إسرائيل، لتظل قوية وآمنة، يجب أن “تتوسع” كما أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في لقاء سابق، بعد “وشوشة” في أذنه من قبل نتنياهو كما أظن -وليس كل الظن إثم!

لكن إلى أين يريد نتنياهو أخذ إسرائيل؟ وما هي الرؤية الحقيقية التي يسعى لتحقيقها؟ تتضمن هذه الرؤية: (1) طموحات توسعية، (2) محاولة جر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أكبر، (3) خلق وقائع جديدة قد تغير الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط، ولكن على حساب أمن المنطقة واستقرارها. يعتبر نتنياهو أن الظروف الإقليمية وتراجع تأثير المعارضة الدولية وانعدام العقاب تساعده في تحقيق أهدافه، مدفوعاً بدعم مكون غير قليل من المجتمع الإسرائيلي، الذي يرى فيه “ملك إسرائيل” و”الساحر” القادر على تحقيق الحلم التوراتي.

يشمل مشروعه التوسعي السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لإخلاء ثلث من القطاع، وربما تحويله إلى منطقة استيطانية. ويرى نتنياهو أن إقامة منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، خالية من القرى والسكان، سيساعد في تأمين الحدود الشمالية وتقليل فرص أي تهديد مستقبلي من حزب الله.

في أعقاب فشل 7 أكتوبر، بدأ نتنياهو بتوجيه الأنظار نحو ما أسماه “المهمة التاريخية” التي يسعى لتحقيقها، محاولاً استخدام التوسع كوسيلة لتكفير أخطائه، بل خطاياه السياسية، وما أكثرها! كما يحاول تصوير الطموحات التوسعية على أنها ضرورة حتمية لحماية “وجودية” لإسرائيل، كنوع من الهروب إلى الأمام؛ غايته تشتيت الانتباه عن محاسبته ومحاكمته، بعد أن أدت الخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال هذا الهجوم إلى توسيع دائرة الانتقادات ضده، خاصةً أنه طالما روج لنفسه كقائد لا يُقهر وأن بقاءه هو بقاء إسرائيل.

وفي هذا كله، يحظى نتنياهو بدعم قوي من جماعات المستوطنين اليمينية. وفي السياق، يعتبر الاستيطان في ثلث قطاع غزة جزءاً من هذه الرؤية، إذ ترى هذه الجماعات في القطاع “امتداداً طبيعياً” لإسرائيل. كما أن أساس مخطط التوسع يستند إلى استغلال الوضع الراهن للسيطرة وضم أوسع رقعة ممكنة من الضفة الغربية، وفرض سياسة الأمر الواقع التي قد تجعل من العودة إلى حدود 1967 أمراً مستحيلاً.

يشكل تهديد إيران محورًا رئيسيًا في استراتيجية نتنياهو، حيث يرى في الولايات المتحدة حليفاً يمكن الاعتماد عليه لتحقيق هذا الهدف. يحاول نتنياهو تصوير إيران كتهديد عالمي يستدعي تدخلاً أميركياً، لكنه في الواقع يسعى لاستخدام القوة الأميركية لتحقيق أهدافه الخاصة في المنطقة. تأتي هذه الخطوة من منطلقات استراتيجية، فهو يعتبر أن تحييد النفوذ الإيراني يعزز من هيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط، ويمكنها من التصرف بحرية أكبر في توسيع حدودها لفرض نفوذها في المنطقة على مدى الأجيال.

ومرة أخرى، يرى في تحقيق هذه الرؤية فرصة لتحقيق مكاسب شخصية، وتأمين إرث سياسي يعيده إلى الصفحات الرئيسية كقائد تاريخي. وعلى الرغم من حصول إسرائيل على دعم كبير من الولايات المتحدة، فإن الموقف الأوروبي والدولي لا يزال متحفظاً تجاه سياسات التوسع الإسرائيلية. أوروبا، التي تنظر إلى استقرار المنطقة كأمر حيوي لأمنها القومي، ترى في سياسات نتنياهو التوسعية خطراً قد يؤدي إلى تصعيد العنف وخلق أزمة جديدة في المنطقة.

ومع أن كثيراً من الدول الغربية تدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، إلا أنها تتحفظ على الخطط التوسعية التي قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. كما تدرك أن توسيع حدود إسرائيل وفق رؤية نتنياهو قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وإثارة المزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، مما يعني أن النهاية قد لا تكون بالضرورة لصالح إسرائيل ولا في مصلحة أوروبا والعالم، أقلها بسبب التداعيات في موضوع النفط الشرق أوسطي.

وفي النهاية، يبقى مستقبل هذه الطموحات مرهونًا بردود الفعل الدولية والإقليمية، خاصة أن “الأمور بخواتيمها”، والعبرة بما ستؤول إليه هذه السياسةعلى المدى الطويل.