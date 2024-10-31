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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

منذ ساعة واحدة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي في قاعة مجلس التعليم العالي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا الهامة وعلى رأسها تطوير الخطط الدراسية في مختلف التخصصات الجامعية وتضمينها ما يكسب الطلبة المهارات اللازمة، والتي تساعدهم في الالتحاق بأسواق العمل المحلية، والإقليمية والعالمية، إضافةً إلى ضرورة تضمينها مساقات تتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومنهاج مادة التربية الوطنية الجديد، والذي تم إعداده مؤخراً من قبل لجنة متخصصة، كما تم أيضاً مناقشة ضرورة قيام الجامعات الرسمية باستحداث تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل، وتتوافق مع تطوير نظام الثانوية العامة الأردنية الجديد خاصةً ما يتعلق بالتخصصات المهنية والتقنية التي ستستقبل طلبة المسار المهني، كما تم مناقشة أهمية مواكبة عمليات الرقمنة التي تتم على مختلف الخدمات الحكومية، وضرورة عكس ذلك على الخدمات التي تقدمها الجامعات لطلبتها من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، كما تم أيضاً مناقشة آلية القبول التي تم تنفيذها هذا العام لقبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) والتأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي بحصر عملية القبول من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، والذي تم إطلاقه هذا العام علماً بأن عدد الطلبة (الوافدين) غير الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للالتحاق ببرامج وتخصصات الجامعات الرسمية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 وسددوا رسم تقديم الطلب بلغ (3807) طالباً وطالبة، في حين تم ترشيح (3605) طالباً وطالبة للقبول من (122) دولة حول العالم، إضافةً إلى مناقشة مديونيات الجامعات الرسمية والآليات المقترحة لمعالجة هذه المديونيات وتخفيضها وضمان عدم تضخمها مستقبلاً.
وقد حضر اللقاء من الوزارة كل من: السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد


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