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ترقية د. بسمة الشريف في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية

منذ ساعة واحدة
ترقية د. بسمة الشريف في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة عمان الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رئيس الجامعة ، ترقية الدكتورة بسمة الشريف من كلية الاداب والعلوم ( قسم علم النفس السريري) في الجامعة إلى رتبة الأستاذية.
ألف مبروك مع الأمنيات بدوام التقدم والنجاح .


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