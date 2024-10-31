ترقية د. بسمة الشريف في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة عمان الأهلية برئاسة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رئيس الجامعة ، ترقية الدكتورة بسمة الشريف من كلية الاداب والعلوم ( قسم علم النفس السريري) في الجامعة إلى رتبة الأستاذية.

ألف مبروك مع الأمنيات بدوام التقدم والنجاح .