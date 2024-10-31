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اختتام بطولة جامعة عمان الأهلية للشطرنج

منذ ساعة واحدة
اختتام بطولة جامعة عمان الأهلية للشطرنج

وطنا اليوم:توج الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة بجامعة عمان الاهلية الفائزين في بطولة الشطرنج للطلاب والطالبات ، والتي اختتمت مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29 ، ونظمها قسم النشاطات والأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة في قاعة الأندية الطلابية واستمرت على مدار يومين بمشاركة 68 طالب وطالبة من مختلف الكليات.
وقد تمكن الطالب سيف الدين الشياب من كلية العلوم الطبية المخبرية من حصد لقب البطولة “طلاب ” بعد فوزه في المباراة النهائية على الطالب عدي الشرقاوي من كلية تقنية المعلومات بنتيجة (2-1) ، فيما حصل كلا من الطالب آدم السباعي والطالب محمد سليمان من كلية تقنية المعلومات على المركز الثالث والثالث مكرر.
كما تمكنت الطالبة دينا خضر من كلية العلوم الطبية المخبرية من حصد لقب البطولة “طالبات” بعد فوزها في المباراة النهائية على الطالبة هدى الجبالي من كلية الصيدلة بنتيجة (2-1) فيما حصلت الطالبتان رحمه جلال من كلية العلوم الطبية المخبرية ودانا المدادحة من كلية تقنية المعلومات على المركز الثالث والثالث مكرر.


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