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بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

منذ ساعة واحدة
بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3-11-2024، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 14-11-2024.
وعلى جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، والموجودة أيضاً على موقع مديرية البعثات المشار إليه أعلاه.
وأكدت الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ/ الأخت الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة الموضحة في النشرة الإرشادية).
كما أهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً،علماً بأن الوزارة ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.
ونوهت الوزارة الى انه بعد إنتهاء الطالب من تقديم الطلب الإلكتروني عليه التأكد من ظهور عبارة تم تخزين طلبك بنجاح.


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