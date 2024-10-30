رابطة علماء الأردن بالتعاون مع كلية الشريعة في مؤتة تطلق مؤتمرها العلمي الدولي السابع

وطنا اليوم:تنوي رابطة علماء الأردن وبالتعاون مع كلية الشريعة إطلاق مؤتمرها العلميّ الدوليّ السابع تحت عنوان “الشباب المسلم في عالم متغير”، وهو مؤتمر علمي محكّم، وستنطلق أعمال المؤتمر في الفترة 6/11/2024 – 5في جامعة مؤتة/ محافظة الكرك.

ويهدف المؤتمر كما صرّح الأستاذ الدكتور عبد الله الصيفي رئيس المؤتمر ورئيس رابطة علماء الأردن إلى بيان واقع الشباب في التشريعات والقوانين الإسلامية والدولية، إبراز مشاركة الشباب في المجتمع، وبيان أثر الأوضاع الدولية على واقع الشباب المسلم بالتحديد، ويرى الدكتور الصيفي أن تسليط الضوء على واقع الشباب والمشكلات التي تواجههم فقط سيكون نظرة قاصرة ما لم يتبعها البحث عن طرق للخروج من هذه المعضلة التي تعصف بالشباب؛ من خلال الكشف عن التجارب الشبابية الرائدة والناجحة في كلّ ميادين الحياة، ومن خلال استشراف الآفاق والرؤى المستقبلية للشباب المسلم.

كما يأكد الاستاذ الدكتور محمود المعايطة عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة ورئيس اللجنة العلمية ،والتي (تضم نخبة من أصحاب الاختصاص من مختلف الجامعات الأردنية والعربية) أن هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من رابطة علماء الأردن وكلية الشريعة بأهمية دور الشباب في التغيير، وأهمية ثباتهم في هذا العالم المتغيّر والمضطرب، وفي مواجهة التحديات التي تفرض عليهم ومجابهتها بالحجة والمنطق، والبحث عن أنجح الطرق لتحويل هذه التحديات إلى فرص واعدة تخدم واقع الشاب المسلم.

من ناحيته أوضح الأستاذ الدكتور سعيد بواعنة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن المؤتمر سيغطي كافة المواضيع المتعلقة بالشباب من خلال محاور المؤتمر المتعددة، حيث امتدت المواضيع على ستة محاور وعلى مدى يومين لتعمل على جعل أهداف المؤتمر الرئيسية واقعًا ملموسًا على الأرض، ولتكون عونًا للباحثين والمشاركين على اختيار المواضيع والأبحاث ضمن تخصصاتهم والتي تسهم في تحديد حاضر الشباب المسلم وصولا إلى استشراف المستقبل.

أما رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر والناطق الإعلامي للرابطة الدكتورة ياسمين الجيوسي فقد رأت أن تنقّل مؤتمرات رابطة علماء الأردن بين مختلف محافظات الوطن ما هو إلا دليل على اهتمام الرابطة بفئات المجتمع جميعًا بصرف النظر عن أماكن سكناهم، ودليل على أهمية الوصول إلى جميع الشباب والمهتمين في أماكن تواجدهم، وأن الإعلام في الوقت الحالي لا يكتفي بالعمل عن بُعد وإنما يجب أن يكون قريبًا من الحدث دائمًا.

ذكر الأستاذ رياض السكر المدير الإداري لرابطة علماء الأردن والمشرف العام على كافة لجان المؤتمر؛ أن كلّ لجان المؤتمر جاهزة لإتمام فعاليات هذا المؤتمر وانجاحه بأذن الل