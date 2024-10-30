عمان الأهلية تستضيف وفداً صينياً لتعزيز التعاون المهني والثقافي

وطنا اليوم:تعزيزا للتعاون الثقافي والأكاديمي والتعلّم المتعدد الثقافات ، استضافت جامعة عمان الأهلية ممثلة بكليتي الآداب والعلوم وإدارة الضيافة والسياحة وفداً رفيع المستوى من السفارة الصينية في عمان.

وقد كان في استقبال الوفد كلاً من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية “عميد كلية طب الأسنان” الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، والأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم عميدة كلية الآداب والعلوم، والدكتور أشرف الجهماني قائم بأعمال عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة.

الوفد الصيني الممثل بنخبة من الشخصيات البارزة ضم كلاً من : المستشارة الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمان، السيدة شي وي، ومساعد مدير المركز، السيد أحمد مصلح العقرباوي ، الى جانب رئيس الوفد من مقاطعة يونان، الأستاذ وانغ شياو ليانغ، والدكتور ما يون هوا من معهد الفنون القومية في مقاطعة يونان، والأستاذ بو دينغ جين، المتخصصة في الحرف اليدوية للتراث الثقافي.

ويُعدّ هذا التعاون خطوة رائدة نحو تعزيز التعلم المتعدد الثقافات، ويهدف إلى تطوير تنمية مهارات الطهي لطلبة تخصص إدارة الضيافة وفنون الطهي إضافة إلى تنمية مهارات التواصل في اللغة الصينية لطلبة تخصص اللغة الإنجليزية-الصينية في كلية الآداب والعلوم والذي تم استحداثه في العام الدراسي (2024-2025).

كما يعكس هذا اللقاء التزام الجامعة بتوفير برامج تدريبية مبتكرة في الحقول المهنية والدراسية المختلفة ، والحرص على تعزيز التبادل الثقافي دوليا وإدماج طلبة الجامعة في أنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية استعدادهم للعمل في بيئة عالمية تنافسية.