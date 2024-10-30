درجة الدكتوراة في هندسة علوم الفضاء للدكتورة المهندسة نيفين الحسن

وطنا اليوم:حصلت الدكتورة المهندسة نيفين عبد الرحيم الحسن، المبتعثة من قِبل الحكومة الأردنية والمركز الجغرافي الملكي الاردني على درجة الدكتوراة في تخصص هندسة علوم وتكنولوجيا تطبيقات الفضاء بتقدير امتياز من جامعة بيهان- جمهورية الصين بالمرتبة الاولى في التحصيل الاكاديمي بين الطلبة الاجانب في الجامعة خلال العام 2024.

وأعدت الحسن التي شغلت مؤخرا نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي رسالة دكتوراة متخصصة في تطبيقات علوم الفضاء والذكاء الصناعي في ادارة مصادر المياه والتنبؤ بالتصحر في الاردن باستخدام عدد من النماذج المناخية، والتي تسعى لتوظيف دراساتها في نهضة وتطوير المركز الجغرافي بما يحقق التقدم في مجالاته المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتورة الحسن قد حصلت على الوسام البلاتيني العالمي لصانعات التغيير لعام 2021 ضمن المسابقة التي نظمتها مؤسسة صُنّاع التغيير في الوطن العربي، وبمشاركة 220 مرشحة من مختلف الدول العربية إضافة الى تركيا، وهو ارفع وسام تمنحه مؤسسة صناع التغيير، وذلك لدورها المتميز في تمكين المرأة في القطاع الحكومي ونشرعلوم وتطبيقات الفضاء في الاردن، حيث كرمت مؤخرا من قبل نقيب المهندسين الاردنيين لانجازاتها العلمية والعملية وحصولها على هذا الوسام المتميز.

وكانت قد اختيرت الدكتورة نيفين من ضمن (8) سيدات عاملات في القطاع الحكومي الأردني من أصل (375) سيدة، كقيادية وصانعة تغيير في الأردن، وتم تكريمها من قبل وزير تطوير القطاع العام والسفيرة الأمريكية في عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) .

ومثلّت الحسن الاردن في العديد من المحافل الدولية، كما وأنجزت العديد من المشاريع الاستراتيجية والريادية، كما وتطمح في خدمة وطنها الاردن ونقل المعرفة التي حصلت عليها، وأن تكون أحد مؤسسي اول وكالة فضاء أردنية.