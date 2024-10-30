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مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن أرباح صافية بلغت 148.4 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2024

منذ ساعة واحدة
مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن أرباح صافية بلغت 148.4 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2024

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة البنك الأردني الكويتي عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2024، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية بحوالي 148.4 مليون دينار مقارنة بـ 72.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وتعليقا على النتائج، صرحت رئيسة مجلس إدارة البنك الشيخة ادانا الصباح بالقول: “بالرغم مما يشهده العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص من أحداث سياسية، وما لتلك الأحداث من تداعيات إقتصادية، فإن المجموعة تمضي بخطىً ثابتة في تحقيق المزيد من الإنجازات، والتي يعبر عنها حجم الأرباح القياسية والمركز المالي المتين والمدعوم بنسبة كفاية رأس مال مطمئنة.
ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي عن فخره بالنتائج وقال: ” نجني نتائج خطتنا الاستراتيجية التي رسمت خلال الأعوام الماضية، وأساسها تقديم أفضل الحلول المصرفية والمالية لعملائنا محليا وإقليميا من خلال تواجدنا في الأردن وقبرص والعراق، وكلنا ثقة بقدرة المجموعة على الاستمرار بتحقيق النمو المستدام”. واستعرض البطيخي أهم المؤشرات والنسب المالية، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بما نسبته 105.8% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 148.4 مليون دينار، ونمت الموجودات بنسبة 10.2% ليتجاوز رصيدها 5.7 مليار دينار، كما نمت حقوق الملكية بنسبة 16.5 % لتبلغ 847.9 مليون دينار. أما العائد على حقوق الملكية فقد تجاوز الـ 25 %، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.77%.
وتوجهت الشيخة الصباح بالشكر الى عملاء المجموعة وكافة المساهمين على ثقتهم وللجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق على دعمهم المتواصل، والى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين كافة على جهودهم التي أوصلتنا الى هذه المكانة المرموقة.


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