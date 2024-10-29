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مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة 

منذ 22 ثانية
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة 

وطنا اليوم_أهابت مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة. 

 

ودعت المديرية الى ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق نتيجة للهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

 

وأكدت المديرية على ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم قطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .

 

وأهابت بالمواطنين الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على إختلاف أنواعها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

 

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، ومن خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والدوريات والفرق العاملة عاى مدار الساعة وفي كافة المناطق والمحافظات.

 

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