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جامعة البترا تستضيف امتحان المزاولة التحريري لنقابة المحامين الأردنيين

منذ 5 ثواني
جامعة البترا تستضيف امتحان المزاولة التحريري لنقابة المحامين الأردنيين

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا امتحان المزاولة التحريري للمحامين المتدربين لدورة تشرين الأول لعام 2024، وشارك فيه (1408) ألف وأربعمائة وثمانية محامين متدربين، ووفرت الجامعة ما يزيد عن (60) ستين قاعة امتحان مجهزة ومهيّأة من أجل تيسير أداء الامتحان، وهو الامتحان التحريري الخامس للمحامين المتدربين الذي يعقد في رحاب جامعة البترا.
وثمّن نقيب المحامين باسمه وباسم أعضاء اللجنة القائمة على تنظيم الامتحان الشراكة الإستراتيجية لنقابة المحامين مع جامعة البترا موجهًا الشكر لرئاسة الجامعة على التعاون مع النقابة من خلال توفير القاعات، وتسهيل إجراء الامتحان، والمساعدة في المراقبة داخل قاعات الامتحان، وتوفير الرقابة الإلكترونية من خلال تسجيل جميع مجريات الامتحان في جميع القاعات.
رحب عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس بنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الامتحان والمحامين المتدربين المتقدمين للامتحان، مؤكداً حرص كلية الحقوق في جامعة البترا على التعاون مع نقابة المحامين، بما يساهم في تطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل. وبين الدباس أن التعاون بين جامعة البترا ونقابة المحامين الأردنيين جاء تجسيدًا وتفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين


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