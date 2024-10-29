التونسية أميرة غنيم تحصد جائزة الأدب العربي

وطنا اليوم:منحت جائزة الأدب العربي لسنة 2024، للكاتبة التونسية أميرة غنيم، عن روايتها /نازلة دار الأكابر/ التي ترجمتها عن اللغة العربية سعاد لبيز، ونشرتها دار نشر /فيليب ري/ (مجموعة البرزخ – الخامسة).

وضمت القائمة النهائية للمترشحين للجائزة سبعة أعمال أدبية، عكست تنوع الإبداع في العالم العربي، وتنوعت جنسيات كتابها بين تونس والجزائر وليبيا وفلسطين ولبنان.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الأدب العربي تأسست في عام 2013، بدعم من مؤسسة جان لوك لاغاردير ومعهد العالم العربي بباريس ، وتمنح كل عامين، وتهدف إلى إبراز الإبداع الأدبي العربي على الساحة الدولية، وتحتفي بالمساهمات الكبيرة في الأدب العربي، كما تسلط الضوء على الأعمال المتميزة في العالم العربي.

وتوج بالجائزة في دورتها الأولى جبور الدويهي من (لبنان)، فيما توج بها في عام 2015 الروائي والصحفي محمد حسن علوان (السعودية)، وآلت في عام 2017 للكاتبة إنعام كجه جي (العراق)، بينما حاز الجائزة في عام 2019 الكاتب محمد عبدالنبي (مصر)، وتوجت بها في عام 2021 الكاتبة جوخة الحارثي (سلطنة عمان)، وفاز بها في عام 2022 الروائي يامن المناعي (تونس)، فيما كان آخر الفائزين بها في عام 2023 الكاتب العراقي فرات العاني عن روايته “أتذكر الفلوجة”.