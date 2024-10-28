7 شركات أردنية تتسلم شهادات علامة الجودة والحلال

وطنا اليوم:سلمت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الإثنين، شهادات علامة الجودة الأردنية، وشهادة الحلال، لسبع شركات أردنية استوفت المتطلبات والشروط اللازمة لمنحها شهادات المطابقة.

وأكدت المدير العام للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، حرص المؤسسة على تعزيز التحسين والتطوير وتوسيع مجالات منح شهادات المطابقة، لتلبية المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات الأردنية وزيادة تنافسيتها وفتح المزيد من الأسواق أمامها.

وأضافت أن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع، وأن سعي الشركات الأردنية للحصول على هذه الشهادات يدل على حرص المصنع الأردني على مواكبة متطلبات الجودة والتميز، مشيرة إلى أن هذا يسهم في دفع المؤسسة نحو تقديم الأفضل وتطوير الأداء، ما يفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المحلي ويسهل التبادل التجاري وانسيابية مرور السلع عبر المنافذ الحدودية.

وأوضحت أن شهادات المطابقة تشكل بوابة تسهل على الشركات الحاصلة عليها التقدم للحصول على شهادات عالمية، نظرا لتشابه الاشتراطات بينها إلى حد كبير، ما يساعد في انتقال الشركات نحو العالمية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بجهود المؤسسة في منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية وشهادة الحلال، مؤكدين احترافية الكوادر في مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي عملت على تقييم المنشآت والتأكد من تلبيتها لاشتراطات الشهادات، ما ينعكس إيجابا على جودة المنتجات والسلع.