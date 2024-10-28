مجلة البلقاء في عمان الأهلية ضمن الفئة الأولى (Q1) بتخصصات الآداب والعلوم الإنسانية عربياً وفق تصنيف “أرسيف” 2024

وطنا اليوم:حققت مجلة البلقاء للبحوث والدراسات الصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً مرموقاً ،حيث حصلت على معامل التأثير “أرسيف” لعام 2024 ، وصنفت ضمن الفئة الأولى (Q1) بتخصصات الآداب والعلوم الإنسانية على المستوى العربي ، وذلك ضمن التقرير السنوي التاسع الصادر عن قاعدة بيانات “معرفة”،الامر الذي يعكس التزام المجلة بالمعايير الأكاديمية الرفيعة وسعيها المستمر نحو تعزيز جودة البحث العلمي.

هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة والتوجيهات الاستراتيجية التي تقدمها عمادة البحث العلمي، والتي تعمل بجد لتوفير الدعم الكامل للمجلة وخلق بيئة مثلى تشجع على النشر المعتمد دولياً.

ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة لعمل دؤوب وتطوير مستمر، حيث تواصل العمادة تقديم التسهيلات والخبرات اللازمة لدفع مسيرة البحث العلمي في الجامعة نحو التميز.

كما أن قسم مجلة البلقاء للبحوث والدراسات نفذ خطة طموحة لتحسين مستوى المجلة، مستنداً إلى معايير دقيقة وخطط تطويرية تهدف إلى الارتقاء بها لتصل إلى منصات عالمية مثل “سكوبس”، مما يجعلها واحدة من المجلات الرائدة في الأردن والمنطقة.