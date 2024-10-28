كتب فارس حباشنة .. وظيفة “عين” طريفة ومسلية .

و في اليوم التالي .

و اثار ضجة اعلامية كبيرة .

و نشرت اعتراضات الاعيان و مشروع القانون ، كما اقره الاعيان ، و قبل ان يرسل الى النواب .

و اعتراضات الاعيان على القانون الذي تم رده من النواب .

و تسرب من اللجنة القانونية في الاعيان مشروع قانون السير .

و كان وقتها رئيس مجلس الاعيان المرحوم زيد الرفاعي .

في سيرتي الصحفية ، لا اتابع اخبار الاعيان .

تعرضت من ايام لسؤال مكرر ، كيف يتم اختيار الاعيان ؟

اتصل بي مدير مكتب رئيس الاعيان .

و ابلغني اني ممنوع من الدخول الى مجلس الاعيان .

في الاعلام لا نهتم كثيرا باخبار الاعيان ، و لا جلسات الاعيان .

و اقصى ما ينشر عن اخبار الاعيان نشرات اخبارية بروتوكولية .

تشكلية الاعيان الاخيرة استوقفتني .

كم تمنيت لو اني اصحبت عينا .

سيارة و سائق و نمرا حمراء ، و اعفاءات ، و مراسم ، و برتوكولات .

اربعة اعوام اقبض راتب شهري ، و بلا وظيفة ، و لا واجب رسمي .

اصحى صباحا ، و انزل الى مكتبي في العبدلي .

و اقرأ الجرايد و المواقع الالكترونية ، و اقلب الفيس بوك .

و افتش على معزب غانم يدعونا الى الغداء او العشاء .

اتجول على الحكومة و الوزراء .

و اكولس من مجموعة اعيان ، و نرتب الدعوات و العزائم معا .

و ازبط رئيس الحكومة والوزراء المهمين .

و اتعرف عن قرب على سمير الرفاعي و هاني المقلي ، و بشر الخصاونة .

يا الله ، كم اسمع عنهم من اخبار .

و كم عندي فضول ان اتعرف على صناع و جهابذة السياسة الاردنية .

و ان تعرف سمير و هاني و بشر و تراهم يوميا ، فهذا مشراب علم و معرفة في السياسة .

و ان تسمع الى حكم بشر .

و علوم سمير .

و فقه هاني .

كم اتمنى لو اصبحت عينا .

لربما المواتية مستقبلا .

و ان كنت لا اعرف ان ارد بجواب على سؤال كيف يتم اختيار الاعيان ؟!

ولكن ، ثقوا تماما ان لا احدا يعرف الجواب .

واذا ما يوما سمعتوا اني اصبحت عينا .

فصدقوا وقتها، اني لست من تعرفون، و لا تقبلوا اعتذاري ؟!