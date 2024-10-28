كتب فارس حباشنة .. وظيفة “عين” طريفة ومسلية .

تعرضت من ايام لسؤال مكرر ، كيف يتم اختيار الاعيان ؟
في سيرتي الصحفية ، لا اتابع اخبار الاعيان .
و زرت مجلس الاعيان مرة واحدة .
و كان وقتها رئيس مجلس الاعيان المرحوم زيد الرفاعي .
و تسرب من اللجنة القانونية في الاعيان مشروع قانون السير .
و اعتراضات الاعيان على القانون الذي تم رده من النواب .
و نشرت اعتراضات الاعيان و مشروع القانون ، كما اقره الاعيان ، و قبل ان يرسل الى النواب .
و اثار ضجة اعلامية كبيرة .
و في اليوم التالي .
اتصل بي مدير مكتب رئيس الاعيان .
و ابلغني اني ممنوع من الدخول الى مجلس الاعيان .
في الاعلام لا نهتم كثيرا باخبار الاعيان ، و لا جلسات الاعيان .
و اقصى ما ينشر عن اخبار الاعيان نشرات اخبارية بروتوكولية .
تشكلية الاعيان الاخيرة استوقفتني .
كم تمنيت لو اني اصحبت عينا .
سيارة و سائق و نمرا حمراء ، و اعفاءات ، و مراسم ، و برتوكولات .
اربعة اعوام اقبض راتب شهري ، و بلا وظيفة ، و لا واجب رسمي .
اصحى صباحا ، و انزل الى مكتبي في العبدلي .
و اقرأ الجرايد و المواقع الالكترونية ، و اقلب الفيس بوك .
و افتش على معزب غانم يدعونا الى الغداء او العشاء .
اتجول على الحكومة و الوزراء .
و اكولس من مجموعة اعيان ، و نرتب الدعوات و العزائم معا .
و ازبط رئيس الحكومة والوزراء المهمين .
و اتعرف عن قرب على سمير الرفاعي و هاني المقلي ، و بشر الخصاونة .
يا الله ، كم اسمع عنهم من اخبار .
و كم عندي فضول ان اتعرف على صناع و جهابذة السياسة الاردنية .
و ان تعرف سمير و هاني و بشر و تراهم يوميا ، فهذا مشراب علم و معرفة في السياسة .
و ان تسمع الى حكم بشر .
و علوم سمير .
و فقه هاني .
كم اتمنى لو اصبحت عينا .
لربما المواتية مستقبلا .
و ان كنت لا اعرف ان ارد بجواب على سؤال كيف يتم اختيار الاعيان ؟!
ولكن ، ثقوا تماما ان لا احدا يعرف الجواب .
واذا ما يوما سمعتوا اني اصبحت عينا .
فصدقوا وقتها، اني لست من تعرفون، و لا تقبلوا اعتذاري ؟!