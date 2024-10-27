إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح المغرب

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة في تخصص “الطب البشري” للعام الجامعي 2024 / 2025.

وبحسب بيان للوزارة، أعلنت المديرية أنه يمكن التعرف على أسماء المرشحين للاستفادة من المنح، والموزعين حسب المحافظات والألوية من خلال الدخول إلى الرابط التالي: (اضغط هنا)

ودعت الطلبة المرشحين مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية لاستكمال إجراءات الترشيح والوثائق المطلوبة خلال يومي عمل من تاريخه.