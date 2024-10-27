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إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح المغرب

منذ ساعة واحدة
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح المغرب

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة في تخصص “الطب البشري” للعام الجامعي 2024 / 2025.
وبحسب بيان للوزارة، أعلنت المديرية أنه يمكن التعرف على أسماء المرشحين للاستفادة من المنح، والموزعين حسب المحافظات والألوية من خلال الدخول إلى الرابط التالي: (اضغط هنا)
ودعت الطلبة المرشحين مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية لاستكمال إجراءات الترشيح والوثائق المطلوبة خلال يومي عمل من تاريخه.


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