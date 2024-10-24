وزير الشباب يبحث والسفير الصيني التعاون الشبابي المشترك

وطنا اليوم_بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات وسفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن تشن تشوان دونغ، تعزيز أوجه التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين

وأكد الشديفات خلال اللقاء الذي أقيم يوم أمس في وزارة الشباب على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات سيما في المجال الشبابي، معربا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الشبابي من خلال برامج التبادل الشبابي والثقافي وتبادل الخبرات في مجال المنشآت الرياضية

من جانبه أشار دونغ، إلى عمق الصداقة والتعاون الوثيق بين الأردن والصين في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون والتبادل الشبابي بما يسهم بتمكين الشباب في التحديث الوطني