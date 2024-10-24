هيئة الاعتماد تقر تسكين تخصصات جامعية

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الموافقة على تسكين مؤهلات بكالوريوس، أصول الدين، والفقه وأصوله، وهندسة العمارة، وهندسة الطاقة المتجددة، والهندسة المدنية، وهندسة المساحة، وماجستير، أصول الدين، والفقه وأصوله، والقضاء الشرعي، وهندسة العمارة، ودكتوراه، الفلسفة الفقه وأصوله، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الإدارة السياحية، والهندسة الكهربائية، والميكاترونكس، في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس، العلاج التنفسي، ودكتور في الصيدلة، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبكالوريوس، دكتور في الطب، والهندسة الطبية، في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس، الهندسة الصيدلانية والكيميائية، في الجامعة الألمانية الأردنية.

كما وافق المجلس على، تسكين البرنامج التقني في مؤهل، دبلوم متوسط، التقنيات الصحية/ فني تخدير وإنعاش، فني مختبرات طبية، فني اشعة، فني صناعة اسنان/ الشهادة الجامعية المتوسطة) في جامعة البلقاء التطبيقية، والموافقة على تسكين البرنامج التقني في مؤهل، دبلوم متوسط، ممارسة (الرعاية الصحية/الرعاية الصحية، التمريض المشارك، القبالة، صحة الفم والأسنان، المراقبة الصحية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، في جامعة البلقاء التطبيقية.

وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، والصيدلة، والمحاسبة، والأعمال والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة عمان الأهلية.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الإدارة العامة، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، وماجستير، إدارة الأعمال الدولية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع) في جامعة جرش، والموافقة على تسكين مؤهل، بكالوريوس، الصيدلة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الأميركية في مادبا.

ووافق المجلس، على الموافقة على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، التصوير الطبي والاشعاعي، والهندسة المدنية، والعلاج الطبيعي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة العقبة للتكنولوجيا.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، القانون، في جامعة الشرق الأوسط، وهندسة الطاقة المتجددة، في جامعة جدارا، القانون، في جامعة عجلون الوطنية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع)، ودبلوم متوسط، الحوسبة والتقنيات الرقمية/ امن المعلومات والشبكات، في كلية الأمير فيصل الفنية، والإنشاءات/ التكييف والتبريد، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس).

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، دبلوم متوسط، الطيران/ مسار النظم الكهربائية و الأنظمة الدقيقة في الطائرات، والطيران / مسار محركات الطائرات، والطيران/ مسار المهمات الأرضية والآليات الخاصة في المطارات، و الطيران/ مسار هياكل الطائرات، والطيران/ مسار الأسلحة الموجهة، والطيران/ مسار الكترونيات الطيران، والأعمال/ إدارة التزويد الفني، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات(المستوى السادس) في كلية الأمير فيصل الفنية.

ووافق المجلس، على استمرارية الإعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير،، التمريض، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بكالوريوس، علم الحاسوب، وفي جامعة الحسين التقنية، وهندسة البرمجيات، في جامعة جدارا، وبكالوريوس، العلوم الحياتية، وفي جامعة جرش، والتعليم الابتدائي، في الجامعة العربية المفتوحة، وتربية خاصة/ صعوبات التعلم، في الجامعة العربية المفتوحة.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم عالي، تربية، وماجستير، تربية- تكنولوجيا التعليم، وفي الجامعة العربية المفتوحة.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، القانون، اللغة الانجليزية والترجمة، وماجستير، القانون العام، والقانون الخاص، والتحكيم وفض النزاعات التجارية، واللغويات التطبيقية، في جامعة عمان العربية، ودبلوم متوسط، فنون التصميم الداخلي والديكور، في كلية حطين.