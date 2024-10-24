بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الإعلان عن موعد التسجيل والامتحانات للشامل

منذ ساعتين
الإعلان عن موعد التسجيل والامتحانات للشامل

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني، مواعيد تسجيل الطلبة لامتحان الشامل للدورة الشتوية 2025.
وبين العجلوني، أن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 28 تشرين الثاني المقبل.
كما أعلن مواعيد الامتحانات العملية للدورة الشتوية 2025، حيث تبدأ الأربعاء 11 كانون الأول المقبل، وتنتهي يوم 23 كانون الأول المقبل، وفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
أما عن موعد الامتحانات النظرية بين الدكتور العجلوني، أن الامتحانات النظرية تبدأ اعتباراً من صباح الأربعاء 12 شباط المقبل، وتستمر لغاية نهاية دوام الخميس 20 شباط المقبل، وفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
وأشار إلى أنه يسمح للطلبة الانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد 8 كانون الأول المقبل.
وستحدد وحدة التقييم والامتحانات العامة الطلبة الذين يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025، وكذلك صفة التقدم لهم، بما لا يتعارض مع تعليمات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:51

نجل نتنياهو يتهم تركيا بإبادة الاكراد

11:39

وزيرة الخارجية الألمانية تبرر جرائم الاحتلال في لبنان وغزة

11:27

الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

11:21

الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

11:16

إرشادات صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين

11:12

بعد هدفه المذهل .. غوارديولا يتحدث عن هالاند

11:08

تحذير لمستخدمي أندرويد.. خلل يعطل الهواتف

10:37

انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بـ 5 درجات مئوية

10:32

الزمالك يعتذر للإمارات رسميا.. ويعلن موقفه من نهائي السوبر المصري

10:26

الحكومة: 66 مشروعا قيد التنفيذ و30 مستقبليا في الكرك

10:16

وفيات الخميس 24-10-2024

10:11

القطرية تعيد جدولة رحلاتها بين عمّان والدوحة

وفيات
وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024