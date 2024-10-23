عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الرياضة الأول لمدارس الكلية العلمية الاسلامية

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية في مؤتمر الرياضة الأول لمدارس الكلية العلمية الإسلامية والذي أقيم تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وحمل عنوان “نحو جيل رياضي واعد” ، حيث مثل الجامعة قسم التربية البدنية والصحية بكلية العلوم التربوية.

وقد تحدث في حفل الافتتاح الأستاذ الدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية – رئيس جامعة عمان الأهلية، حول ضرورة هذا المؤتمر في تزويد معلمي ودارسي التربية البدنية بالمعارف والمعلومات التي تعزز إمكانياتهم، وتضعهم في صورة التطورات الحديثة في علوم الرياضة.

كما أكد على أهمية اعتزاز معلم التربية الرياضية بمهنته، مع التنامي الكبير للرياضة كعنصر اقتصادي مهم محليا وعالميا، وأهمية دوره في تربية وتثقيف جيل رياضي متعلم، بعيدا عن التدريس التقليدي وعن إهمال أهمية حصة التربية الرياضية، خاصة مع تحويلها إلى مادة أساسية لها مصادر تعليمية وتوضع لها علامات في نهاية العام الدراسي.

وكانت سمو الأميرة آية بنت الفيصل قد زارت جناح جامعة عمان الأهلية في المعرض الخاص الذي أقيم على هامش المؤتمر بمشاركة العديد من الجامعات والشركات ذات الارتباط بالجانب الرياضي، حيث قدم الطالبان منذر الوحش وحازم سايا من قسم التربية البدنية والصحية في الجامعة ، شرحا لسموها والحضورحول نشأة كلية العلوم التربوية وقسم التربية البدنية والصحية، الذي يعد الأول من نوعه في الجامعات الخاصة الأردنية، وعن دوره في تعزيز جوانب عصرية متقدمة في الجوانب البدنية والصحية، وتخريج نخبة من المعلمين والمدربين الذين يعملون حاليا في قطاعات مختلفة.

كما استعرض الطالبان جهود الكلية في استقطاب نخبة من نجوم الرياضة الأردنية وتقديم منح مجزية لهم سواء لدراسة البكالوريوس أو استكمال دراسة الماجستير في الجامعة، كمساهمة من الجامعة في دورها المجتمعي بخدمة هذه الفئة المميزة من أبطال الوطن.

كما شارك الطالبان في عدد من محاور المؤتمر، التي تركزت على علوم الرياضة وربطها بالواقع