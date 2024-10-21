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وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

منذ 5 ثواني
وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle
وفقا للشروط التالية
حاصل على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب او هندسة البرمجيات بتقدير لا يقل عن جيد.
أردني الجنسية .
خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نظام التعلم الالكتروني Moodle بحيث يكون قادراً على أداء المهام التالية:
تنصيب وضبط نظام Moodle.
تطوير و تنفيذ الإضافات plugin الخاصة بنظام Moodle
خبرة في لغة البرمجة PHP وتقنيات الويب وإدارة قواعد البيانات المستخدمة في تطوير ال Moodle مثل( SQL, JavaScript, CSS,HTML)
خبره عملية في تصميم و تطوير المحتوى الالكتروني باستخدام تكنولوجيا H5P

الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صوره عن الشهادات العلمية .
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 28/10/2024.


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