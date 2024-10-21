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الروابدة يعلن إصابته بالرباط الصليبي قبل مواجهة العراق

منذ 45 ثانية
الروابدة يعلن إصابته بالرباط الصليبي قبل مواجهة العراق

وطنا اليوم:اعلن نجم المنتخب الأردني ونادي سيلانجور الماليزي نور الروابدة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ونشر النجم الروابدة صورة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: بعد اجراء الفحوصات تبين اصابتي بقطع بالرباط الصليبي،ولا نقول الا ما يرضى الله، فالحمد لله على كل شيء.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه المنتخب الأردني لمواجهة حاسمة أمام المنتخب العراقي في البصرة الشهر القادم ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.


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