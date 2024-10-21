جامعة البترا تعقد اللقاء التنويري السنوي للترحيب بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم:عقدت جامعة البترا اللقاء التنويري السنوي للعام الجامعي 2024-2025، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، للترحيب بالطلبة الجدد وتعريفهم بالحياة الجامعية.

ورحب عبد الرحيم بالطلبة الجدد مؤكدًا أن الجامعة تعدّهم جزءًا من أسرتها الكبيرة، التي تضم الأساتذة، والإداريين، والطلبة، مضيفًا: “نعمل جميعًا من أجل أن يكون الطالب في جامعة البترا الأفضل في الأردن والأكثر جاهزية لسوق العمل”. وأوضح عبد الرحيم أنه ما بين اللقاء التنويري وحفل التخرج تكمن التجربة الجامعية الغنية التي تمتد لأربع سنوات.

وأشار عبد الرحيم إلى أن الحياة الجامعية تعتبر مرحلة هامة قد تكون من الأجمل في حياة كل شخص، قائلا: “أنتم اليوم في سن الثامنة عشرة وستتخرجون في الثانية والعشرين، وخلال هذه المدة ستتعرفون إلى أساتذة سيتركون بصمة كبيرة في حياتكم”.

وأشار عبد الرحيم إلى تحديات سوق العمل التي تتطلب أكثر من مجرد المعرفة الأكاديمية، فهي تحتاج إلى مهارات مثل معرفة اللغات، والقدرات الرقمية التي يجب على كل طالب تطويرها.

وأكد عبد الرحيم أهمية الإعداد لمتطلبات سوق العمل قائلاً: “إن المعارف المكتسبة من التخصص الجامعي قد لا تتجاوز 10% إلى 20% مما يحتاجه سوق العمل، لكن ما يميز الخريجين هو المهارات الإضافية التي يطورونها، مثل: التواصل، والقدرات الرقمية”. وأضاف: “إن العالم بات مفتوحًا للجميع، ويستطيع الطلبة المؤهلون بالمهارات الرقمية أن يجدوا فرص عمل في أي مكان في العالم”. ودعا الطلبة إلى استثمار السنوات الجامعية بأفضل طريقة ممكنة، في التعليم الأكاديمي، وفي الأنشطة اللامنهجية التي تقدمها الجامعة.

ورحب عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالطلبة معربًا عن أمله بأن تكون مسيرتهم التعليمية في جامعة البترا حافلة بالنجاحات. وقال الملاح: “إن عمادة شؤون الطلبة تسعى دائمًا إلى دعم الطلبة في جميع مراحل دراستهم، من خلال الأنشطة اللامنهجية المتنوعة، ومن خلال تقديم المساندة الأكاديمية. وأضاف: “تحرص عمادة شؤون الطلبة على أن تكون الحاضنة الأساسية لكل الطلبة لتعزيز قدراتهم، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، فضلاً عن إشراكهم في الأنشطة الثقافية، والرياضية والفنية والسياسية”.

اختتم اللقاء بتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية التفاعلية، بهدف تعزيز ارتباط الطلبة الجدد بالحياة الجامعية