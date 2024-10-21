خلال مؤتمر QS العربي 2024 .. رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

وطنا اليوم:في مداخلة لافتة خلال مؤتمر تصنيفات الكيو إس العربي 2024، الذي عُقد في عمان بحضور ممثلين عن العديد من الجامعات العربية، دعا الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، إلى ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الأبحاث العلمية، مشددًا على أهمية تضمين هذا الجانب ضمن معايير التصنيفات الأكاديمية العالمية لضمان جودة الإنتاج العلمي.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تسريع البحث العلمي وتعزيز دقته، حيث يوفر للباحثين أدوات متقدمة لتحليل البيانات واستخراج الأنماط، مما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فعالية.

ومع ذلك، حذر الأستاذ الدكتور حمدان من أن الاستخدام العشوائي وغير المنظم لهذه التكنولوجيا قد يؤثر سلبًا على جودة الأبحاث المنشورة، مما يتطلب وضع إطار تنظيمي يضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات الحديثة. وأكد على ضرورة أن تتضمن الجامعات في استراتيجياتها منهجية واضحة لاستخدام هذه الأدوات.

وشدد الأستاذ الدكتور حمدان على أهمية أن تأخذ التصنيفات العالمية بعين الاعتبار جودة الأبحاث المنشورة، بالإضافة إلى تحليل أرقام الأبحاث التي تنشرها الجامعات في قواعد البيانات المتاحة، وفقًا لمعايير تتعلق بتعداد الجامعات وعدد الكليات وعدد أعضاء هيئة التدريس، وكذلك عدد برامج الماجستير والدكتوراة التي تقدمها الجامعة ، إذ لا يمكن تجاهل العلاقة بين عدد الأكاديميين في الجامعة وقدرتها البحثية، حيث يجب أن تعكس الأرقام المنشورة مستوى التميز الأكاديمي والبحثي الذي تقدمه هذه المؤسسات العلمية ، ويُعتبر تحقيق التوازن بين عدد الأبحاث وجودتها أمرًا حيويًا لتعزيز مصداقية التصنيفات الأكاديمية.

وقد حضر المؤتمر الى جانب رئيس جامعة عمان الاهلية مستشارة الرئيس (عميدة كلية الدراسات العليا في الجامعة ) الأستاذة الدكتورة هديل الياسين.

وجاءت هذه المداخلة في سياق الإنجازات التي حققتها جامعة عمان الأهلية تحت قيادة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، إذ تصدرت الجامعة المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف QS Arab لعام 2024، واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الأردنية ككل ، كما أحرزت الجامعة تقدمًا بارزًا على الصعيد العربي، حيث احتلت المرتبة 43 في تصنيف الجامعات العربية، إلى جانب تميزها في السمعة التوظيفية والبحث العلمي، مما يعكس التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والعربي ، أما على المستوى العالمي، فقد احتلت الجامعة المرتبة 808 وفق هذا التصنيف.

وتستمر جامعة عمان الأهلية في تعزيز مكانتها كأحد الصروح الأكاديمية الرائدة، حيث تضع التعليم والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، ملتزمة بتقديم بيئة تعليمية تتسم بالتميز والابتكار.

ومن خلال رؤية واضحة وطموحة، تسعى الجامعة إلى مواكبة أعلى المعايير العالمية، مما يجعلها خيارًا مفضّلًا للطلاب الباحثين عن تعليم نوعي يعكس روح العصر وتطوراته.