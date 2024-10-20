اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

وطنا اليوم: وقع مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، ورئيس فرع كلية الجراحين الأمريكية في الأردن الدكتور محمود العودات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى اعتماد المستشفى كمركز تدريب لعقد دورات دعم الحياة المتقدم للصدمات (ATLS)، والمعتمدة من قبل الكلية.

وأكد البصول، أهمية تعزيز وتوطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في مجال تطوير القدرات الصحية لدى الأطباء للتعامل مع حالات الإصابات والصدمات، مؤكدا انفتاح المستشفى على أن يكون جزءا من كل ما من شأنه تحسين جودة حياة الإنسان.

من جانبه ثمن العودات، مستوى التدريب المتميز في المستشفى بصفتها حاضنة طبية وتعليمية وأكاديمية مميزة تسعى لتقديم خدمات طبية رائدة عن طريق تأهيل الكوادر العاملة في المجالات الصحية، داعيا إلى أن يكون مركز تدريب المستشفى مركزا رئيسا لتدريب الأطباء وطلاب الطب في الجامعات على دعم الحياة المتقدم للصدمات، إضافة إلى العمل على وضع خطة تدريب للكوادر التمريضية في هذا المجال