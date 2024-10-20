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تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

منذ 17 ثانية
تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

وطنا اليوم:أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بهبوط 15 ناديًا من أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف دينار على كل فريق.
وجاء القرار نتيجة رفض الأندية خوض مباريات دوري الدرجة الثانية بسبب مطالبات مالية من اتحاد الكرة.
وأبلغت اللجنة الأندية المعنية بقرارها المتعلق بالغرامة المالية والهُبوط، مع استثناء نادي الطرة الذي حضر إلى الملعب استعدادًا لخوض المباراة.
من جهة أخرى، أعلنت أندية الدرجة الثانية عزمها على استئناف هذا القرار، آملة في التراجع عنه.


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