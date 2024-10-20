جامعة البترا الثانية عربياً في مسابقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

وطنا اليوم:فازت جامعة البترا بالمركز الثاني في مسابقة “التحدي العربي” للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في معرض جايتكس 2024، أحد أكبر التجمعات التقنية العالمية الذي أقيم في دبي. ومثل فريقُ جامعة البترا الأردنَّ بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة التحدي الأردني لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتأهل للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ممثلاً للأردن.

ويربط المشروع الفائز بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في حل القضايا الصحية والتحديات المستقبلية.

تعد مسابقة “التحدي العربي” حدثًا بارزًا في مجال الابتكار التقني على المستوى العربي شاركت فيه ثلاث عشرة دولة عربية، تنافست فيه الفرق المشاركة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية. شهد المعرض تنافسًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، برزت فيها إمكانيات الأردن التقنية والإبداعية، وهو ما يعزز مكانة الأردن في مجال الابتكار في الشرق الأوسط، ودوره في تطوير التقنيات المتقدمة.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن هذا الفوز المستحق لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات في تطوير معارف ومهارات طلبة الكلية، وجاء كذلك أيضا بسبب توفير الجامعة البنية التحتية الملائمة التي تتضمن مختبرات متطورة ومركزًا للريادة والإبداع، إذ يقوم الطلبة بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية بإشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية. وتمنى رئيس الجامعة لكل كليات الجامعة التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية بما يعكس تميز خريجي جامعة البترا.

وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الأستاذ الدكتور وائل هادي بأداء الفريق قائلاً: “تمكن طلبتنا من تحقيق هذا الإنجاز نتيجة لما بذلوه من الجهد الكبير والتدريب المكثف الذي خضعوا له … إن فوزهم بالمركز الأول في التحدي الأردني، ثم بالمركز الثاني على المستوى العربي، هو دلالة على قدرتهم على تقديم حلول عملية تواكب التحديات العالمية. نحن فخورون برفع علم الأردن في هذا المحفل الدولي”.

وقال هادي: ” إن الفوز يمثل ثمرة العمل الجاد والدعم الذي تقدمه جامعة البترا لطلبتها، نفتخر بتمثيل الأردن وبالفوز بالمركز الثاني، وفوز طلبتنا يعد مؤشرًا لقياس نجاح السياسة التعليمية وتشجيع روح الريادة والابتكار المعتمدة في الجامعة”. وأعرب هادي عن اعتزازه بالطلبة المشاركين في المشروع وهم: جنى النجار، ومالك عواد، والبراء الخلايلة، وخليل الأستاذ.

واستقطب معرض جايتكس 2024 أكثر من 6,500 شركة و1,800 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 180 دولة، وهو ما وفر منصة مثالية لعرض إمكانيات الأردن التقنية عبر مشروع جامعة البترا.