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برنامج تدريبي لتعزيز مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التعليم العالي

منذ ساعة واحدة
برنامج تدريبي لتعزيز مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التعليم العالي

وطنا اليوم_عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “النهج الحقوقي وإتيكيت التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك في مركز الوزارة.

يهدف هذا البرنامج، الذي نظمته مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارة، إلى تعزيز المهارات الإدارية والفنية للموظفين، وتطبيق الممارسات الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يسعى إلى بناء قدرات مختلف المستويات الإدارية بشكل مستمر من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها الوزارة.

 

وأكدت الوزارة أن تحقيق رضا متلقي الخدمة، بمختلف فئاتهم، هو من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها. ويأتي ذلك من خلال تنمية وتطوير قدرات العاملين، ورفدهم بالكفاءات الوظيفية اللازمة لتحسين أدائهم ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطني

ن.

 


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