عمان الأهلية تتصدّر بالمرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية بتصنيف QS Arab 2025 وبالمرتبة 43 عربياً 

وطنا اليوم_في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز الأكاديمي، تصدّرت جامعة عمان الأهلية المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة في تصنيف QS Arab 2025 ، وذلك وفق الإعلان الرسمي الصادر عن التصنيف في الثامن عشر من أكتوبر 2024.

ونجحت الجامعة في التقدّم مرتبتين على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، كما أحرزت تقدمًا لافتًا على المستوى العربي، حيث احتلت المرتبة 43 في تصنيف الجامعات العربية.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا التفوق هو ثمرة للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دومًا إلى تقديم تعليم نوعي يواكب المعايير العالمية، ويعكس التزامها المستمر بالتميز.

وأضاف أن خريجي الجامعة يتمتعون بسمعة طيبة في سوق العمل، مما يعزز من مكانة الجامعة ويدعم رؤيتها الطموحة في الريادة الأكاديمية على مستوى الأردن والعالم العربي.

كما أشاد الدكتور حمدان بالدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة لرئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، الذي ساهم بدعمه وبتوجيهاته في دفع الجامعة نحو تحقيق هذه القفزات النوعية في التصنيفات الأكاديمية.

وأكد أن هذا الدعم المستمر مكّن الجامعة من تعزيز حضورها البحثي والأكاديمي، والوصول إلى مستويات جديدة من التميز التي تعكس رؤية الجامعة المستقبلية في أن تكون رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وفي مجال السمعة التوظيفية، احتلت الجامعة المرتبة 21 على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى تقدمها 17 مرتبة في Web Impact، لتحتل المرتبة العاشرة عربيًا، مما يعكس حضورها الرقمي المتزايد وتأثيرها في مشهد التعليم العالي. كما احتلت الجامعة المرتبة 12 عربيًا من حيث نسبة الطلبة الوافدين، وهو مؤشر واضح على قدرتها في استقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، بفضل سمعتها الأكاديمية المتميزة.

وعلى صعيد البحث العلمي، حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا حيث تقدمت 9 مراتب في هذا المجال، وهو إنجاز يبرز الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز قدرات الجامعة البحثية والتزامها بتقديم أبحاث علمية متميزة.

أما على الصعيد العالمي، واصلت جامعة عمان الأهلية ترسيخ مكانتها كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة، حيث احتلت المرتبة 808 عالميًا، مما يؤكد قدرتها على المنافسة الدولية وتقديم برامج أكاديمية متميزة تلبي أعلى المعايير العالمية.

هذا الإنجاز لا يُعد مجرد إضافة نوعية لمسيرة الجامعة، بل هو تأكيد على ريادتها وابتكارها المستمر.

جامعة عمان الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حاملةً لواء التميّز الأكاديمي، مُكرّسةً مكانتها كصرح علمي متفرّد محليًا وعربيًا وعالميًا، ومستمرة في سعيها لتكون وجهة أولى للطلاب الباحثين عن تعليم عالمي المستوى وفرص ريادية في مختلف المجالات.

ومما هو جدير بالذكر أن التصنيف العالمي “كيو.أس ” هو تصنيف عالمي عريق مشهود له، لكونه يعكس الواقع المنطقي والحقيقي لتراتبية الجامعات عالمياً أو عربياً او محليا ً.