الجامعة الأردنيّة في المرتبة التّاسعة عربيًّا والثّالثة في السّمعة التّوظيفيّة وفق تصنيف QS Arab 2025

رئيس الجامعة: إنّ تصنيف الجامعة ضمن أفضل عشر جامعات عربيّة يؤكّد مكانتها بوصفها مؤسّسةً تعليميّةً رائدة في المنطقة

عبيدات: إنّ التّقدّم في السّمعة التّوظيفيّة يعكس التّميّز الّذي يتمتّع به خرّيجو الجامعة في سوق العمل

عبيدات: إنّ هذا الإنجاز نتيجة التّركيز المستمرّ على تطوير البرامج الأكاديميّة، وإدماج مهارات التّوظيف الأساسيّة ضمن المناهج التّعليميّة

وطنا اليوم:أعلنت الجامعة الأردنيّة اليوم، 18 تشرين الأول 2024، عن تحقيقها المرتبة التّاسعة على مستوى الوطن العربيّ، والأولى محليّا في تصنيف .QS Arab 2025.

ويُعدّ هذا الإنجاز تأكيدا على مكانة الجامعة واحدةً من أبرز المؤسّسات التّعليميّة في العالم العربيّ.

وسجّلت الجامعة تقدّما ملحوظا في مجموع نقاط التّصنيف هذا العام؛ إذ ارتفعت بأربع نقاط مقارنةً بالعام الماضي، ما يُظهر التزام الجامعة بالتّطوير المستمرّ.

وفي مجال السّمعة التّوظيفيّة، فقد حقّقت الجامعة الأردنيّة قفزة نوعيّة بحصولها على المرتبة الثّالثة عربيًّا، متقدّمة بمركزين عن العام الماضي، ما يضعها ضمن أفضل 1% من الجامعات العربيّة في هذا المعيار.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات إنّ تصنيف الجامعة ضمن أفضل عشر جامعات عربيّة يؤكّد مكانتها بوصفها مؤسّسةً تعليميّةً رائدة في المنطقة تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة، وبحث علميّ هادف.

وأضاف عبيدات أنّ التّقدّم في السّمعة التّوظيفيّة يعكس التّميّز الّذي يتمتّع به خرّيجو الجامعة في سوق العمل، مؤكداً أنّ هذا الإنجاز نتيجة التّركيز المستمرّ على تطوير البرامج الأكاديميّة بما يتماشى مع متطلّبات سوق العمل، وإدماج مهارات التّوظيف الأساسيّة ضمن المناهج التّعليميّة، والتّركيز على المهارات اللُّغويّة، والرّقْميّة، والمهارات النّاعمة، والمهارات الخاصّة بالمهن المختلفة المتعلّقة بكلّ تخصّص تطرحه الجامعة.

ولفت أنّ هذا النّجاح لا يقتصر على المنطقة العربيّة؛ فقد حصلت الجامعة على المرتبة 197 عالميًّا في السّمعة التّوظيفيّة، والمرتبة 110 عالميًّا في مخرجات التّوظيف وفق تصنيف QS العالميّ لعام 2025 الّذي أعلن حزيران الماضي، ما يعكس السّمعة العالميّة المرموقة لخرّيجي الجامعة.

وتابع عبيدات أنّ تميّز خرّيجي الجامعة في الامتحانات الدّوليّة، كامتحانات USMLE لطلبة الطّبّ، وغيرها من الامتحانات العالميّة في التّخصّصات الأخرى، ما يعزّز من تفوّقهم على السّاحة العالميّة.

من جهة أخرى، أحرزت الجامعة المركز السّادس عربيًّا في السّمعة الأكاديميّة، لتكون ضمن أفضل 2% من الجامعات العربيّة في هذا المعيار؛ وذلك بفضل تميّز أعضاء هيئة التّدريس والباحثين في الجامعة خرّيجي أرقى الجامعات العالميّة الّذين يثبتون جدارتهم وتميّزهم في مجالات البحث، والتّعليم، والإدارة في المنطقة والعالم.

وفي مجال تأثير الموقع الإلكترونيّ، فقد حقّقت الجامعة تقدّما كبيرا بحصولها على المركز الرّابع عربيًّا، متقدّمة بأربعة مراكزَ مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى ذلك التّقدّم إلى المحتوى الغنيّ الّذي يوفّره الموقع الإلكترونيّ للجامعة، بما في ذلك من معلومات شاملة حول الأبحاث العلميّة، والمجموعات البحثيّة، والمحتويات الأكاديميّة المتاحة للطّلبة والباحثين.

وتميّز الجامعة الأردنيّة لا يقتصر على المنطقة العربيّة، فتجدر الإشارة إلى أنّ الجامعة الأردنيّة احتلّت المرتبة 368 عالميًّا في تصنيف QS World University Ranking 2025، ما يظهر المكانة المتميّزة واحدةً من الجامعات الرّائدة على مستوى العالم.

كما تميّزت الجامعة في تصنيف QS العالميّ للتّخصّصات (QS World University Rankings by Subject 2025)، وذلك بحصولها على مراكزَ متقدّمة في المجالات العلميّة الخمسة المصنّفة، وفي 19 تخصّصا دقيقا كانت في 17 منها من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

ويُذكَر أنّ تصنيف QS Arab يستند إلى عشرة معاييرَ رئيسة، تشمل السّمعة الأكاديميّة، والسّمعة التّوظيفيّة، وجودة التّعليم، إضافة إلى حجم وتأثير البحث العلميّ، والمعايير الدّوليّة الّتي تقيّم تأثير الجامعة على الصّعيد العالميّ