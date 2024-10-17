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إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح رومانيا

منذ 9 ثواني
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح رومانيا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من حكومة جمهورية رومانيا الصديقة بتخصص “الطب البشري” للعام الدراسي 2024-2025.
وبحسب بيان للوزارة، أعلنت المديرية أنه يمكن التعرف على أسماء المرشحين للاستفادة من المنح، والموزعين حسب المحافظات والألوية من خلال الدخول إلى الرابط التالي:
(https://www.facebook.com/share/S7nxaW3RWuwT8RnF).


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