إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح رومانيا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من حكومة جمهورية رومانيا الصديقة بتخصص “الطب البشري” للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب بيان للوزارة، أعلنت المديرية أنه يمكن التعرف على أسماء المرشحين للاستفادة من المنح، والموزعين حسب المحافظات والألوية من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

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