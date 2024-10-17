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وزير التعليم العالي يكرم الطالبة السورية من جامعة البترا لين مروان

منذ 11 ثانية
وزير التعليم العالي يكرم الطالبة السورية من جامعة البترا لين مروان

وطنا اليوم:كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الطالبة السورية لين مروان العوض، الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية من جامعة البترا، ضمن حفل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل من خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للعام الدراسي 2023-2024.
ومثّل جامعة البترا في الحفل عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ومدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات.
شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية، من بينهم: أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إضافة إلى الملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية ورؤساء الجامعات الأردنية. وجاء هذا التكريم ليبرز تفوق الطالبة لين العوض وتميزها الأكاديمي، ويعكس التزام جامعة البترا بتشجيع طلابها على تحقيق النجاح والتميز العلمي في مختلف المجالات


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