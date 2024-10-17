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مركز التطوير الأكاديمي في جامعة البترا يعقد برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد

منذ ساعة واحدة
مركز التطوير الأكاديمي في جامعة البترا يعقد برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد

وطنا اليوم:عقد مركز التطوير الأكاديمي في جامعة البترا برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2024 /2025، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الذي رحب بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، مؤكدًا أهمية أدوارهم الأكاديمية والبحثية والإدارية، ومشيدًا بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجامعة لدعم تميزهم في جميع المجالات.

تضمن البرنامج التدريبي سلسلة من الدورات الأساسية، شملت إعداد الخطط الدراسية للتعليم الوجاهي والمدمج والإلكتروني، والإرشاد الأكاديمي، واستخدام أنظمة التعليم الإلكتروني، مثل: “الموديل” و”البلاك بورد”، إلى جانب مقدمة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وميكروسوفت تيمز، و”H5P”.
وتضمن البرنامج التدريبي جولة تعريفية بمرافق الجامعة المختلفة، وتعريف أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بمديري الدوائر والمراكز المختلفة في الجامعة، وتوضيح الأنظمة والسياسات المعمول بها. واستعراض مهام عمادة شؤون الطلبة، ومركز اللغات، ومركز التعليم المستمر، ومركز التطوير الأكاديمي، بالإضافة إلى دائرتَي العلاقات العامة والخدمات العامة. وتناول البرنامج شرحاً لأنظمة الجامعة المختلفة، مثل: النظام الإداري والمالي والصحي، ونظام الجودة، وتعليمات البحث العلمي، بالإضافة إلى نظام تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية، والمكتبة الجامعية، وقواعد البيانات الإلكترونية المتاحة لدعم البحث العلمي


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