عمان الاهلية تستقبل وفداً من جامعة توينتي وشركة AgriWatch الهولنديتين

وطنا اليوم:في اطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية ، وبتنظيم من عمادة كلية الدراسات العليا بجامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مركز الابتكار للتميز ، استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وفداً هولندياً ضم الدكتورة روشناك دارفيشزاده من جامعة توينتي والدكتور علي أبكر ممثلا عن شركة AgriWatch.

وحضر اللقاء من جامعة عمان الاهلية كلا من : نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميدة كلية الدراسات العليا الاستاذ الدكتورة هديل ياسين وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، وعميدة كلية الزراعة الدكتورة صبحية سعيفان ، والدكتورة ولاء الصمادي ممثلة عن مركز الابتكار للتميز.

ورحب السيد الرئيس أ.د. ساري حمدان بالوفد مبيناً مكانة جامعة عمان الأهلية في مجال التعليم العالي المحلي والدولي، ومواكبة تخصصاتها لمتطلبات سوق العمل ، وسعيها لتوفير فرص تعليمية متميزة لطلبتها في شتى التخصصات ، مبرزاً دور الجامعة في دعم مكونات الأمن الغذائي من خلال التسهيلات والخدمات التعليمية والفنية التي تقدمها الجامعة من خلال كلية التكنولوجيا الزراعية.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الهولندية، وإمكانية التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية والتعاون البحثي ، معرباً عن تقديره لهذا التعاون المشترك.

من جانبها، الدكتورة روشناك من جامعة تونتي أشادت بجامعة عمان الاهلية وتميزها ، مُعربة عن رغبتها بالتعاون مع الجامعة واقترحت إنشاء برنامج ماجستير مشترك في الزراعة الذكية.

فيما قدم الدكتورعلي أبكر نبذة عن شركته المتخصصة في الزراعة الذكية AgriWatch ، معبّراً عن رغبته في الشراكة مع الجامعة والتعاون المشترك مع الكلية في هذا المجال.

وخلال اللقاء أكد الأستاذ الدكتورأحمد حمدان نائب الرئيس على أهمية الزراعة التكنولوجية في ظل ندرة المياه في الأردن، فيما اقترح الاستاذ الدكتور بشار الطراونة تعزيزالتعاون في مجال الري الذكي، بينما أكدت الدكتورة صبحية سعيفان على أهمية هذه الشراكة لكون كلية التكنولوجيا الزراعية في الجامعة “ناشئة ” ومجهزة بالتقنيات الحديثة.

وبعد اللقاء استُضيفَ الوفد في كلية التكنولوجيا الزراعية وتم اصطحابه بجولة في مختبرات الكلية التي تعد من أحدث المختبرات في مجال التكنولوجيا الزراعية الحيوية، وتم استعراض التقنيات العلمية الحديثة المستخدمة في مختبرات تكنولوجيا الغذاء ومختبر الأنسجة النباتية ومختبر البيولوجيا الجزيئية ووحدة الدفيئة الذكية ( البيت الزراعي الذكي)، كما تم عرض التطبيقات العملية لأحدث التقنيات الزراعية وأنظمة الري المتطورة و تقنية المغذيات و التربة البديلة والزراعة بالأصص ( القواوير الهولندية).

كما تم بحث سبل التعاون العلمي والبحث التطبيقي والاتفاق على تطوير مشاريع بحثية مشتركة بين كلا الطرفين تعتمد على ابتكار حلول زراعية ذكية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية، والتي بدورها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.