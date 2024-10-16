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الابراهيم رئيساً لكرسي الالسكو للدراسات والبحوث التربوية

منذ 28 ثانية
الابراهيم رئيساً لكرسي الالسكو للدراسات والبحوث التربوية

وطنا اليوم – قرر رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور اسلام مساد تعيين البرفيسور التربوي الدكتور عدنان الابراهيم شاغلاً لكرسي الالسكو للدراسات والبحوث التربوية في جامعة اليرموك.
وصرح الابراهيم ان استراتيجيته تسعى لتكثيف الجهود الرامية لتعزيز دور الكرسي الهام على المستوى المحلي والعالمي في دفع عجلة التطوير التربوي بما يتوافق مع متطلبات العصر والتحول الرقمي في بيئة الذكاء الاصطناعي .
واضاف بأنه لابد من التشبيك مع الكراسي العلمية والهيئات والمراكز البحثية وفق سياسة الكرسي للدراسات والتطوير التربوي.


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