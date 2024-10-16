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محكمة التمييز ترد الطعن الانتخابي وتثبت نتائج البلقاء (أسماء)

منذ 12 ثانية
محكمة التمييز ترد الطعن الانتخابي وتثبت نتائج البلقاء (أسماء)

وطنا اليوم:ردت محكمة التمييز الطعن الانتخابي رقم 5/2024 المقدم لصحة انتخابات محافظة البلقاء، حيث تقدم المرشح محمد خريسات بالطعن بصحة نتائج انتخابات البلقاء بواسطة وكيله المحامي تامر خريسات ونظرت محكمة التمييز الطلب بصورة مستعجلة، حيث وفق أحكام الدستور والقانون يجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخه.
وعليه، فإن المحكمة بردها للطعن تكون قامت بتثبيت نتائج انتخابات محافظة البلقاء كما أتثبنت صحة النيابة لكافة أعضاء مجلس النواب كل من النواب التالية أسماؤهم:

1. خليفة سليمان محمد الديات.

2. حكم منصور ظاهر المعادات.

3. طلال محمد عبدالوالي النسور.

4. سليمان حمدان سالم الخرابشة.

5. أحمد عبدالعزيز أحمد السراحنة.

6. عارف منور عبدالرحمن السعايدة.

وعليه، فإن قرار محكمة التمييز الموقرة قطعي وغير قابل لأي طعن بأي من طرق الطعن وفق التعديلات القانونية الأخيرة.
ووفق التعديلات الأخيرة، فإن محكمة التمييز الموقرة هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعون الانتخابية ويعتبر قرارها قطعياً، بعد أن كانت الصلاحية سابقاً لمجلس النواب وبذلك وتماشياً مع المواثيق الدولية فإن الاختصاص القضائي لمحكمة التمييز يزيد من مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة على نتائج صحة الانتخابات ويتماشى مع الإصلاحات الدستورية الأخيرة.


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