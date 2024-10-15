النائب الربيحات ينتقد تعاقد الحكومة مع شركة مرتبطة بـ رافائيل

وطنا اليوم:وجه النائب عبدالرؤوف الربيحات خطابًا إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، للاستفسار حول التعاقد مع شركة “بريسايت” التي تم تكليفها بمشروع رقمنة وتحديث القطاع العام. وأوضح النائب أن هذه الشركة هي ثمرة تعاون بين شركة إماراتية وأخرى إسرائيلية.

وأوضح الربيحات بعد بحثه عن شركة “بريسايت”، التي وقعت عقدًا لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بوزارة الصحة الأردنية، أن الشركة هي نتاج شراكة بين شركة “G42” الإماراتية وشركة “رافائيل” الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع وتوفير حلول لحماية كيان الاحتلال.

وعبر النائب عن استغرابه من السماح لهذه الشركة بالوصول إلى بيانات القطاع الصحي الحكومي، معتبرًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الحيوية للأردن. وأكد أن مشاركة معلومات حساسة كهذه مع شركة تعمل لدى كيان متورط في انتهاكات وجرائم حرب تشكل تهديدًا للأمن الوطني.

وأضاف الربيحات أنه حاول التواصل مع الوزيرة طوقان للحصول على توضيح حول هذه المسألة، إلا أنها لم ترد على استفساراته حتى الآن. وبيّن أن منح شركة ذات صلة بالاحتلال حق الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين الأردنيين قد يشكل خطرًا مستقبليًا، خاصة في حال نشوب أي صراع.

وفي ختام مذكرته، دعا الربيحات الوزيرة إلى الإفصاح عن تفاصيل العقد الموقع مع “بريسايت” والعمل على إنهاء هذا الاتفاق سريعًا حفاظًا على الأمن الوطني الأردني، مؤكدًا رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.