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الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر

منذ 9 ثواني
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، النائب السابق حمدية نواف فارس القويدر الحمايدة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين.
وأشاد الفايز بمناقب الفقيدة، مؤكدًا أنها كانت مثالًا للوطنية والمهنية العالية، وذات حضور فاعل في العمل البرلماني على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال عضويتها في المجلسين النيابيين الخامس عشر والسابع عشر.
وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمنّ على ذويها بالصبر والسلوان


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