بلدية الكرك: لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة المؤقتة لبلدية الكرك الكبرى محمد المناصير، الثلاثاء، إنه لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية حتى الآن.

وأضاف المناصير في تصريحات أن بلدية الكرك لم تُدعم ماليا، مشيرا بذات الوقت لتخصيص 90 ألف دينار لطريق قطع بالكامل جراء المنخفض الجوي، إضافة لـ 133 ألف لبؤر ساخنة وهذا لا يصل إلى 5% من الاحتياجات المطلوبة.

وكانت وزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والزراعة، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، أعلنت في يناير 2026 عن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية؛ لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية التي مرت بها بعض المحافظات، ممن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات.

وقال المناصير إن التقديرات الأولية في بلدية الكرك تشير إلى أن المناطق الأكثر تضررا وعلى رأسها قرى وادي الكرك تحتاج إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون دينار، وهي مبالغ لم تصل، معبرا عن خشيته من قدوم الشتاء المقبل دون حل المشاكل جذريا.

مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أوضح في تصريح سابق أن محافظة الكرك شهدت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة أعلى معدلات هطل مطري منذ عام 1971، الأمر الذي أدى إلى تشكل السيول والانجرافات نظرًا لطبيعة المنطقة الجبلية.