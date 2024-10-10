النائب حابس الفايز يصدر بياناً لقبيلة بني صخر

وطنا اليوم_أصدر النائب حابس الفايز بيانًا لقبيلة بني صخر حول ديوان القبيلة الواقع في حديقة ملك البحرين، منتزه غمدان، دعا فيه إلى تعديل آلية العمل في الديوان وآلية استفادة أبناء القبيلة منه، مؤكدًا على ضرورة جعله مثالًا يحتذى به من قبل جميع الأردنيين.

وفيما يلي نص البيان، الذي تلقته مدار الساعة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إخواني الأعزاء أبناء البادية الوسطى وأبناء قبيلة بني صخر الكرام،

لفت انتباهي موضوع مهم يتعلق بقبيلتنا، وأرى ضرورة لطرحه، يتمثل بآلية استخدام وإدارة ديوان قبيلة بني صخر الموجود في حديقة ملك البحرين، منتزه غمدان. والذي أعتقد أن غالبية أبناء القبيلة لم يزوروا هذا الديوان أو يعرفوا مكانه.

هذا الديوان الذي يحمل اسم قبيلة بني صخر لا يليق بحجم الاسم الذي يحمله، وذلك لعدة أسباب، أهمها: المبنى، والموقع (…).

بداية، نحن كأبناء قبيلة بني صخر لا نقبل بأن يتحول ديوان القبيلة إلى صالة أفراح تؤجر لكل عابر سبيل.

ولمن لا يعلم، فإن هذا الديوان يتم تأجيره لأبناء القبيلة وأبناء البادية الوسطى مقابل أجر.

والأصل أن لا يتم تأجيره لأي شخص يرغب في إقامة مناسبة مقابل مبلغ مادي، بل يكون “دون مقابل” لمن أراد من أبناء البادية الوسطى استخدامه، وذلك لأن ديوان بني صخر لا يفتح بالأجرة. وطالما أن هذا الديوان يحمل اسم القبيلة، فإنه يمثلها، ولتمثيلها يجب أن يكون على مستوى يليق بالقبيلة، وأن يكون نموذجًا يحتذى به من قبل كل الأردنيين.

كما ينبغي أن يتم انتخاب أعضاء ولجان إدارة الديوان بشكل سنوي لضمان تطوير مستمر له، وعدم شخصنة الديوان أو تجييره لأشخاص محددين. فهو ديوان للجميع، ويحق للجميع اختيار أعضائه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم النائب حابس سامي الفايز