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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها

منذ 30 ثانية
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها

وطنا اليوم:باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في مدينة خانيونس، وذلك في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقودها المملكة بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال قائد قوة المستشفى “إن البعثة الرابعة من طواقم المستشفى الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، باشرت استقبال مختلف الحالات المرضية، وصرف الأدوية اللازمة، لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة التي يعانيها الأهالي جراء استمرار الحرب الدائرة على القطاع”.
وأكد أن جميع طواقم المستشفى الميداني تعمل بروح الفريق وعلى مدار الساعة من أجل استقبال المراجعين، وتشعر بالفخر والاعتزاز بوجودها في القطاع إلى جانب الأشقاء والمساهمة في تضميد جراحهم.
من جهته، قال مدير المستشفى الميداني “إن طواقم المستشفى تعاملت منذ وصولها أرض المهمة مع العديد من الحالات المرضية المختلفة، مثل استئصال الشظايا، والجراحة العامة، والعمليات الكبرى والصغرى، وحالات الولادة، والأمراض الحادة عند الأطفال، والشرايين، وكسور العظام.
يشار إلى أن أول مستشفى ميداني وصلت جنوب قطاع غزة/ خانيونس، في شهر تشرين الثاني من العام الماضي


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