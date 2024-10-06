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موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

منذ 48 ثانية
موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

وطنا اليوم- في خطوة يسعى من خلالها إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة ،شارك كابيتال بنك بفعالية اليوم الوظيفي بالتعاون مع مبادرة مدرستي، والتي تهدف إلى نشر الوعي عن التخصصات الحديثة وتوجيه الطلبة من خلالها إلى اختيارات تواكب متطلبات العصر. وتأتي فعالية اليوم الوظيفي ضمن مشروع تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة بدعم من صندوق عبد العزيز الغرير وبتنفيذ من قبل مبادرة مدرستي.

شهدت الفعالية مشاركة مجموعة تطوعية من موظفي البنك،ا لذين قاموا بتقديم جلسات نقاشية تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية موزعة بين مدرستي المُهلّب بن أبي صفرة وجمانة بنت أبي طالب، حيث تركزت على المفاهيم المالية الأساسية مثل؛ الادخار والاستثمار وإدارة الميزانية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالخدمات المصرفية المختلفة وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال.

ولاقت المشاركة استحساناً كبيراً من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء، والتي تسعى فيها إلى تمكين  الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.

ويهدف البنك من خلال المشاركة في الأيام الوظيفية بالتعاون مع مبادرة مدرستي إلى بناء جيل واعٍ مالياً، قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.


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