زين راعي الاتصالات الحصري لماراثون برومين عمّان

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات للنسخة الرابعة عشر من ماراثون “برومين عمّان”، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، يوم الجمعة، ونظّمته الجمعية الأردنية للماراثونات”Run Jordan” بالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، تحت شعار” اركض في قلب عمّان”.

وجاءت رعاية شركة زين لماراثون برومين عمّان -الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية التي تُقام في المملكة-، مواصلةً لدعمها للعديد من الفعاليات الرياضية المحلية في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ولتعزيز المشهد الرياضي في المملكة، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لما لها أثر ايجابي على صحة الأفراد وسلامتهم.

وحظي السِباق بمشاركة أكثر من 5000 شخص من عدّائين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى محبّي رياضة الجري، فيما أقيم السِباق الخاص بالأطفال في وقت سابق بحدائق الحسين، وحظي بمشاركة 1500طفل ضمن فئة سباق الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاماً.

وتولي شركة زين الأردن اهتماماً خاصاً بالفعاليات الرياضية التي تُقام في المملكة، كبطولة الأردن للراليات، وبطولة ريد بُل كار بارك درِفت، ودوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، للمساهمة في النهوض بالمواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في رفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية بمختلف المحافل؛ حيث تدعم الشركة ومنذ 8 أعوام اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي وتقدّم من خلالها رعايتها لدعم الرياضيين الأردنيين المميزين، للمساهمة في تجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين، الذين تحتضنهم منذ أعوام، لتمثيل الأردن في كافة المحافل والبطولات، لمساعدتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ تضم هذه المجموعة كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجّاج، وعمر قرادة، وجميل شبلي، وعبدالكريم خطّاب، وأسماء شكري، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزّام.

ويعدّ “برومين ماراثون عمان”، أكثر من مجرد سباق؛ حيث الاحتفال بروح عمّان وشوارعها، وجسراً يربط بين الرياضة والصحة والمجتمع، ويجمع هذا الحدث الرياضي البارز بين العدائين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد التزام الجمعية الأردنية للماراثونات “اركض للأردن” برفع الوعي بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي، وتكريس عمان كوجهة رياضية وسياحية متميزة، للمساهمة في ريادة الأردن ووضعه على خريطة العالم الرياضية وجهة رئيسية للسياحة الرياضية ونقطة جاذبة للرياضيين في العالم.