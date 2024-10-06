الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع في المنطقة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، وضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

كما تتناول المباحثات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على أمن المنطقة برمتها، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.