حسان للشباب: لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رسالة الى طلبة الجامعات الذين يبدأون اليوم الأحد 6-10-2024 يومهم الأول.

وقال حسان في تغريدة له على موقع اكس الأحد: “شابات وشباب الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله، طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم”.

وأضاف: “لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل”