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حسان للشباب: لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم

منذ 3 ثواني
حسان للشباب: لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رسالة الى طلبة الجامعات الذين يبدأون اليوم الأحد 6-10-2024 يومهم الأول.
وقال حسان في تغريدة له على موقع اكس الأحد: “شابات وشباب الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله، طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم”.
وأضاف: “لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل”


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