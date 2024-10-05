بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

منذ 5 دقائق
وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير

وطنا اليوم_  تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 5-10-2024 وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 8-10-2024، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي : www.admhec.gov.jo ، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه ، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:

أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ثالثاً: فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:

1. الطلبة ال (5%) الأوائل الناجحون في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2023-2024، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.

3. يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:03

وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني 

18:58

المراقب العام للإخوان: النظام الرسمي العربي غيب نفسه عن معركة طوفان الأقصى وسيدفع ذلك بغيابه عن المشهد الإقليمي القادم

18:09

أول تعليق من حزب الله على مصير هاشم صفي الدين خليفة نصرالله المحتمل

18:01

الحد الأدنى للأجور

17:33

هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات محروقات ليس بالأردن

16:36

إصابات بحريق في مجمع تجاري بشارع مكة

16:31

عشيرة الخليفات / وادي موسى تشجب وتستنكر جريمة قتل الدكتور أحمد صالح الزعبي

16:25

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات نسائية

16:02

وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين

15:15

بلدية إربد الكبرى تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل بكلفة 40 ألف دينار

14:37

عشيرة الملكاوي تهنئ الدكتور محمد عصام ملكاوي بمناسبة ترقيته إلى رتبة أستاذ

14:00

الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية

وفيات
وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024