عمان الاهلية تقدم منحة ماجستير كاملة لخرّيجها البطل الأولمبي زيد مصطفى

وطنا اليوم_في إطار دعم جامعة عمان الأهلية المستمر للرياضيين الأردنيين المتميزين، قرر الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة ” وبناء على تنسيب من الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ” منح البطل الأولمبي الطالب زيد مصطفى من كلية العلوم التربوية تخصص تربية بدنية وصحية “حامل فضية أولمبياد باريس 2024 في رياضة التايكواندو” منحة كاملة لدراسة الماجستير في علوم الرياضة.

وقد تم تقديم المنحة خلال حفل تخريج طلبة الفصل الصيفي، الذي أقيم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، حيث قام الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، وإلى جانبه السيد عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين ، بتسليم المنحة ودرع الجامعة للاعب زيد مصطفى.

يأتي هذا التكريم ضمن رؤية الجامعة لدعم وتطوير المواهب الرياضية، وتقديم الدعم المتواصل للرياضيين الأردنيين لمساعدتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.